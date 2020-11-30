Белград, , 18:29 — REGNUM В случае возникновения конфликта Сербия должна задействовать армию в Косово и Метохии. Такого мнения придерживаются 52% граждан Сербии, которые в сентябре и октябре участвовали в опросе общественного мнения, проводимого Белградским центром политики безопасности (BCBP). В это же время 70% опрошенных считают, что в течение пяти лет на Балканах не будет вооруженных конфликтов.

Среди внешнеполитических приоритетов участники опроса выделили сохранение Косово и Метохии в составе Сербии, укрепление регионального сотрудничества и сотрудничества с Россией.

«Такие результаты немного неожиданные, если учесть подчеркнуто военизированную риторику, преобладающую в проправительственных СМИ в Сербии. Только в 2016 и 2017 годах два проправительственных издания 265 раз писали о возможности возникновения войны», — процитировал 23 ноября портал «Коссев» выводы авторов исследования.

Две трети опрошенных считают, что долгосрочный мир между сербами и албанцами возможен. При этом половина респондентов полагает, что это возможно только в случае мирного решения косовского вопроса. Также 54% граждан, участвующих в исследовании, озабочено тем, что в будущем на территории Балкан может возникнуть «Великая Албания».

Примерно 58% опрошенных считают, что Республика Сербская должна выйти из состава Боснии и Герцеговины и войти в состав Сербии. При этом большинство из них полагает, что это не привело бы к новым конфликтам.

На вопрос, должна ли Сербия признать независимость Косово в обмен на Республику Сербскую, 80% опрошенных ответили отрицательно.

Отвечая на вопрос, какая страна является главным другом Сербии, 40% участвующих в опросе выделили Россию. При этом 72% опрошенных оценили влияние России в их стране как положительное, и это на 11% больше, чем во время аналогичного исследования, проведенного в 2017 году. На вопрос, кто является главным врагом Сербии, 30% опрошенных назвали Хорватию, 20% — Албанию, 13% — США.

Всего лишь 9% опрошенных считают, что вступление страны в ЕС является внешнеполитическим приоритетом Сербии. При этом 51% граждан не поддерживают членство Сербии в Евросоюзе, в то время как 46% опрошенных высказались за вступление страны в это объединение.