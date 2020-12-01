Москва, , 08:02 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что к мошенничеству на прошедших 3 ноября выборах главы государства могут быть причастны сотрудники минюста США и ФБР, вызвала бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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По мнению ряда пользователей, подобные заявление Трампа говорят о том, что у действующего президента дела идут плохо, и ему приходится прибегать к громким обвинениям. Граждане предположили, что итогом данных выборов может стать разделение населения США на два крупных лагеря с последующим расколом государства.

«Если Трамп это реально говорил и озвучил вслух, то либо он банкрот и ему нечего терять, и он пойдёт революционировать, либо он нагоняет абсурда, чтобы выбор больного Байдена выглядел для людей как более разумный. … Есть третий. Это спектакль «трампамбайден». Два лагеря, две Америки, хана доллару, да здравствует свобода от госдолга и прочее. Рано или поздно им это придётся разыграть», — поделилась мнением пользователь Зарина.

Некоторые комментаторы упрекнули Трампа за то, что он обвиняет в участии в фальсификациях тех, кого, как они думают, назначили его конкуренты. Граждане считают, что президенту США необходимо было действовать на опережение и поставить на соответствующие посты своих людей.

«Если за 4 года Трамп не смог в ФБР и минюст назначить своих людей, то что он тогда хочет? Надо было власть в свои руки брать, а не в твиттерах писать», — считает пользователь «****».

Большинство пользователей сошлось во мнении, что прошедшее голосование за президента США показало, насколько ужасающими могут быть масштабы махинаций во время выборов. Граждане уверены, что с этого момента Америка не имеет морального права критиковать другие государства за их выборную систему.

«Чудная страна эта — Америка. Говорят о Боге, а сами убивают, как маньяки, во всём мире. Бакланят о демократии со всех фейковых карманных СМИ, а у самих не выборы, а пародия. Ну-ну…» — написал пользователь biotoplivnik.

Напомним, 29 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что к мошенничеству на прошедших 3 ноября выборах главы государства могут быть причастны сотрудники минюста США и ФБР.