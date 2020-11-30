30 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 18:23 — REGNUM Шпионаж не главное

Карта границ акватории Севморпути на сайте его дирекции Www.nsra.ru

Как сообщают СМИ, 24 ноября ледокол норвежской береговой охраны «Свальбард» вернулся в порт Лонгъир. С 15 октября он следовал по Ледовитому океану, иногда заходя в акваторию Севморпути без разрешения на это Федерального агентства морского транспорта России — якобы срочно вылавливая буи с аппаратурой для исследования льда. Газета «Баренц обсервер» писала: «…прошлым летом установленные на буйках приборы вели наблюдение за температурой, соленостью, рассеиванием звука, концентрацией углекислого газа и течениями подо льдами Арктики… Если приборы в море Бофорта не поднять в ближайшее время, будет потерян большой объем важных… данных». Интересно, что «научный» проект осуществляло министерство обороны Норвегии, а поднимать буйки первоначально собирался ледокол береговой охраны США «Хили».

Какая на буях стояла еще аппаратура, могут предполагать спецслужбы, но нет сомнений, что акустические буи в Ледовитом океане, где проложены маршруты российских АПЛ, имеют двойное назначение. То есть миссия «Свальбарда» была шпионской под прикрытием научных исследований. Доказать это можно было бы выловив один из буев, но российская сторона оказалась настолько вежлива, что не сделала это даже «случайно».

И нарушение границ РФ не главное

Не шпионаж был, как теперь представляется, основной задачей корабля Норвегии — второго активнейшего партнера США по НАТО после Великобритании. «Свальбард» создал прецедент нарушения правил судоходства в акватории Севморпути, установленных Россией. Конкретно постановления правительства РФ подписанного М. Мишустиным, что «в акватории Северного морского пути действует разрешительный порядок плавания судов. Судно, в отношении которого разрешение… не получено… не может входить в акваторию Северного морского пути… Для получения разрешения… капитаном судна подается заявление, оформленное в электронном виде…». После чего капитан получает разрешение или не получает по каким-то основаниям. Как известно, такого разрешения Федеральное агентство морского транспорта РФ «Свальбарду» на давало.

Россия не прошла тест на решительность?

И не прецедент нарушения правил был основной целью — норвежцы в интересах США протестировали, как Россия будет реагировать на нарушение своих прав. Уже после вторжения «Свальбарда» в акваторию СМП ряд телеграм-каналов и сайтов стали утверждать, что «норвежские власти выполнили весь комплекс уведомительных мероприятий для беспрепятственного прохода своего ледокола «Свальбард». И что «это пример того, как уважаются правила прохода по СМП, установленные Россией». Намекали, что разрешение «Свальбарду» было дано в каком-то особом порядке. Но это не подтвердил ни один официальный российский источник, хотя резонанс на вторжение норвежского ледокола требовал разъяснений.

Количество созданных Норвегией неурегулированных проблем у России быстро нарастает. В одностороннем порядке изменяется статус Шпицбергена, не принимаются заявки на геологические участки на архипелаге — что ведет там к прекращению хозяйственной деятельности РФ, односторонне изменяются правила рыболовства, был арестован российский траулер «Борей», в перспективе и у других российских траулеров возникнут проблемы. Об этом сетовал министр иностранных дел РФ С. Лавров: «С норвежцами пока не налажен конструктивный диалог … наши норвежские коллеги… уходят даже от самой идеи консультации…». Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, «что практика задержания норвежской береговой охраной иностранных судов…» является неправомерным расширением прав Норвегии в районе архипелага вопреки договору о Шпицбергене 1920 года.

Что делать, если не получается по-хорошему

Проверенная веками международная практика решения конфликтов — если не получается «по хорошему», то надо «око за око». Высылаешь столько дипломатов, сколько выслали твоих. С Норвегией поход «Свальбарда» мог стать подарком для России, и способом урегулирования части проблем. Надо было лишь не торопиться с разрешением на его проход по СМП, и законные основания для этого были. «Свальбард» идеально подходит для «заматывания» вопроса — он как кентавр — ни то и ни се. С одной стороны, по классификации он сторожевой корабль ВМФ (offshore patrol vessel), с другой — ледокол (icebreaker). В списках береговой охраны Норвегии пишется через запятую. Классификация не дает четкого определения боевой это корабль или вспомогательное судно — при желании внимательного читателя. А по российским правилам иностранные гражданские и вспомогательные суда подают заявку в Федеральное агентство, а боевые — в особом порядке. Получая заявку на проход «Свальбарда» как боевого корабля, можно указать на несоответствие, так как это ледокол, а принимая заявку на проход ледокола — указать на несоответствие, так как это боевой корабль. И долго изучать вопрос.

Для России удобнее считать «Свальбард» ледоколом и пустить его через бюрократию Федерального агентства морского транспорта РФ. В этом случае каждое нарушение можно сделать прозрачным, к общественному контролю привлечь СМИ, экологов и еще много кого. Итогом, в данном случае, могло бы стать любезное предложение России в адрес Норвегии и США выловить акустические буи кораблями Северного флота ВМФ РФ или ледоколами Росатомфлота. Что позволило бы установить, чем на самом деле занимаются «научные экспедиции» США и Норвегии в Русской Арктике. Во всяком случае, появился бы повод для контактов с норвежцами — например, о задержаниях российских траулеров. Так можно было сделать, и в следующий раз так надо будет сделать.

«Хотели как лучше…»

Вместо этого, очевидно, с подачи МИД РФ, был выбран другой вариант — не конфликтовать с «нашими норвежскими партнерами». «Хотели как лучше, а получилось…» нехорошо — НАТО и разведывательную миссию выполнила, и создала прецедент нарушения правил судоходства на СМП, и выяснила, что РФ за свои законные права борется вполсилы. А так как за спиной норвежцев стоял ВМФ США, то последствий ждать пришлось недолго.

23 ноября, когда «Свальбард» подходил к порту Лонгъир (интересное совпадение по времени!), эсминец США «Дональд Кук» в Черном море в рамках учений НАТО «Атлантическая решимость» совершил маневры, напоминающие подготовку к проходу в Азовское море — внутренние воды России. А 24 ноября, когда «Свальбард» уже зашел в порт Лонгъир (тоже интересное совпадение), эсминец США «Джон Маккейн» вторгся во внутренние воды РФ на Дальнем Востоке. Место было выбрано так, что США, как и случае с СМП, отстаивали якобы «свободу судоходства».

По «Маккейну» спустя аж 3 дня (!!!) после инцидента МИД РФ сделал заявление и некий «жесткий демарш»: «Квалифицируем произошедшее — говорилось в заявлении МИД РФ — как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка». Более эффективным стало появление неподалеку от «Маккейна» БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Даже английская пресса отметила, что «страхи третьей мировой войны снова усилились после того, как российский военный корабль преследовал американский эсминец, который… нарушал российскую границу в заливе Петра Великого».

«Давайте жить дружно», по «Свальбарду», похоже, привело к опасным последствиям.