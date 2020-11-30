Москва, , 17:58 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование порядка аккредитации и оценки соответствия, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Инициатива внесена в рамках «регуляторной гильотины».

Законопроектом предусмотрено введение таких способов (техник) оценки как «удаленная оценка» и «свидетельская оценка» с учетом требований ГОСТ 17 011−2018.

В частности, в отношении свидетельской оценки в том числе предусмотрена возможность ее проведения на территории заказчика — лица, заказавшего проведение работ по оценке соответствия и (или) оказание услуг в области аккредитации.

Для оптимизации процедур в сфере аккредитации законопроектом предусмотрено установление на уровне правительства порядка осуществления аккредитации, порядка рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении деятельности в области аккредитации и принятия Росаккредитацией решения о прекращении действия аккредитации, порядка внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц, а также порядка проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованных лиц.

Одновременно предусмотрено упрощение процедуры сокращения области аккредитации аккредитованного лица. Ежегодно Росаккредитацией предоставляется более 3 тыс. государственных услуг по сокращению области аккредитации, что подразумевает под собой внесение соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц, отмечают в правительстве. С учетом того, что услуга носит заявительный характер, согласно предлагаемым изменениям аккредитованное лицо сможет самостоятельно производить сокращение области аккредитации путем внесения соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц.