Ярославль, 30 ноября 2020, 17:43 — REGNUM Проверка контрольно-счетной палаты Ярославской области выявила «системные проблемы» в реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом говорится в приложении к отчёту контрольно-счётной палаты за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обратить внимание на реализацию программы заставила история сельского доктора Анны Балашовой, у которой чиновники в суде потребовали вернуть более миллиона рублей, выделенных на улучшение жилищных условий. Субсидию ей якобы дали по ошибке. Как выяснилось, выдача субсидий с нарушениями закона в 2016—2018 годах в Ярославской области была весьма распространённой практикой.
По фактам выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетной палатой в адрес Департамента АПК и других объектов контроля было направлено 1 предписание и 4 представления о рассмотрении, исполнении и принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Также материалы проверки были направлены для рассмотрения и принятия мер в Прокуратуру Ярославской области.
Интересно, что ни о каких мерах воздействия к чиновникам на данным момент общественности неизвестно. Зато известно, что неправомерно выплаченные субсидии власти взыскивают в судах у тех, кто их получил.
Сотрудники КСП пришли к выводу, что при реализации программы имели место системные проблемы: неправильного применения чиновниками нормативной базы, неисполнение чиновниками департамента разработанных им же самим и утвержденных правил предоставления социальных выплат. Кроме того, плохо была организована работа региональных властей с органами местного самоуправления, которые непосредственно работают с гражданами.
Пока что региональные власти прокомментировали только ситуацию вокруг скандала с сельским врачом. В департаменте АПК Ярославской области в проблеме обвинили администрацию Ярославского района, которая должна была проверять документы. Что же касается проблемы Анны Балашовой, то чиновники сказали, что она имеет право обжаловать решение суда по возврату выданного ей миллиона.
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