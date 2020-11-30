Москва, , 17:38 — REGNUM Виновные в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде должны быть привлечены к ответственности, указано в заявлении МИД России, опубликованном 30 ноября.

«Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность», — заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в результате спланированного нападения в провинции Тегеран.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля в убийству ученого, а также призвал международное сообщество осудить это как акт «государственного терроризма».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство иранского учёного не останется без должного ответа.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова ответила на призыв Германии вести диалог с Россией с позиции силы