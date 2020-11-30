Саранск, , 17:38 — REGNUM На пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мордовии назначена Елена Юрчёнкова. Соответствующий указ врио главы региона подписан 30 ноября. Это первое кадровое решение Артёма Здунова.

Накануне назначения состоялась рабочая встреча главы республики с Еленой Юрчёнковой, на которой подробно обсуждались первоочередные задачи в работе института уполномоченного в республике.

Напомним, должность бизнес-омбудсмена до недавнего времени была вакантной.

Елена Юрченкова родилась в Саранске, окончила МГУ имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция», имеет опыт руководящей работы в коммерческих структурах, хорошо знакома с проблемами, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество республики. С апреля прошлого года Елена Юрчёнкова руководила Мордовским региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Замужем, воспитывает троих сыновей.

Как ранее сообшало ИА REGNUM, 18 ноября президент РФВладимир Путин назначил Артёма Здуновавременно исполняющим обязанности главы Мордовии.

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