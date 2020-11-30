Киев, , 17:24 — REGNUM Верховная рада Украины приняла лишь 7% законопроектов, предложенных правительством страны во главе с Денисом Шмыгалем.

Соответствующий анализ сегодня, 30 ноября, опубликовала организация «Комитет избирателей Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, всего за период с 5 марта по 30 ноября 2020 года правительством Шмыгаля было подано в Верховную раду 166 проектов законов. Из них были приняты и стали действующими законами лишь 12 проектов. Эксперты отмечают, что половина принятых законопроектов — это ратификация соглашений, голосование за которые часто является техническим вопросом и имеет поддержку различных фракций Рады.

Таким образом, отмечают в организации, производительность работы правительства Шмыгаля за первые девять месяцев работы составила всего 7%. У предыдущего правительства под руководством Алексея Гончарука соответствующий показатель был в три раза выше, подчеркивают эксперты.

ИА REGNUM напоминает, что 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что в ближайшее время в высоких властных кабинетах возможны кадровые перестановки, однако не уточнил, о ком идет речь.

Верховная рада уволила кабмин Алексея Гончарука и назначила правительство Дениса Шмыгаля 4 марта 2020 года.