Москва, , 17:38 — REGNUM Заявление со страниц ряда американских изданий о том, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» превосходит российский «Адмирал Виноградов», с которым он встретился во время инцидента 24 ноября у берегов РФ, вызвало обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"В любом бою главное не размер и оружие, а умение личного состава грамотно и умело использовать возможности. И морской бой не является исключением. История знает примеры, когда наши моряки демонстрировали это своим противникам, громя их или вынуждая отступить, несмотря на видимое превосходство», — написал пользователь Vadim.

Ряд пользователей выступил с той позиции, что американский флот действительно по некоторым параметрам превосходит российский. Тем не менее, несмотря на то, что Россия в данной сфере находится в позиции догоняющего, её время ещё наступит и флот Российской Федерации вновь займёт лидирующее положение, уверены люди.

«То, что флот США превосходит флот России — это очевидно, как бы это не казалось обидным для большинства, в силу опять же неграмотности этого большинства и отрицанием правды. Был флот, был флот СССР! И тогда его боялись все! Сейчас мы уступаем им, но пока уступаем. Время придет, ещё догоним», — поделился мнением пользователь Владимир.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что эсминец США несёт на себе особое вооружение, которые, на самом деле, не принесёт ему преимущества в случае боевых действий с участием российского флота.

«Американские эсминцы лучше вооружены пусковыми установками для крылатых ракет, которые не используются против кораблей. Тем более на такой дистанции. Имеют ли преимущество пингвины и гарпуны над российскими противокорабельными ракетами — большой вопрос. Достаточно попадания двух допотопных торпед и большой запас стратегического вооружения оказывается на дне Тихого океана», — пишет Евгений К.

Часть граждан пришла к выводу, что флот ВМС США, создав инцидент у границ России, провели условную разведку боем. Граждане уверены, что если бы ситуация переросла в горячую фазу, то американскому эсминцу пришлось бы несладко.

«Почитайте понятие разведка боем. Раз так янки зашевелились, значит, что-то идёт не по их плану. Значит, у них информационная пустота. Зачем посылать новый корабль, светить частоты и т.д., когда есть «старичок» изученный янки вдоль и поперёк. А на счёт сильнее: наш корабль у себя дома, прикрытый берегом. И если даже представить, что был бы огневой контакт, артиллерия нашего БПК янки порвала бы как тузик грелку. Дистанция смешная была. Никакая электроника не помогла бы», — считает Алексей Г.

Напомним, 30 ноября ряд американских изданий опубликовало мнение, согласно которому эсминец ВМС США «Джон Маккейн» превосходит российский «Адмирал Виноградов», с которым он встретился во время инцидента 24 ноября у берегов РФ.