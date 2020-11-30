Киев, , 17:10 — REGNUM Украина обязательно пригласит Россию к участию в переговорах в рамках нового проекта официального Киева «Крымская платформа».

Об этом 30 ноября заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, которую цитирует «Радио Свобода».

По словам Джапаровой, сейчас украинские дипломаты ищут «соответствующую форму приглашения».

«Однозначно будем приглашать Россию… Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах», — добавила представитель МИД Украины.

Она заявила, что Россия должна участвовать в этом проекте, поскольку именно она сейчас «несет ответственность за 2,5 млн граждан Украины».

ИА REGNUM напоминает, что в первый раз о приглашении России к участию в «Крымской платформе» Джапарова заявила еще 5 октября. Тогда же дипломат подчеркнула, что в Киеве не рассчитывают, что Россия примет данное приглашение.

Также напомним, что в настоящий момент Киев занят подготовкой к первому саммиту «Крымской платформы», который предполагается провести в мае 2021 года в Киеве.