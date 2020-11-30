Париж, , 17:29 — REGNUM Начальник штаба военно-морских сил Франции Пьер Вандье выразил обеспокоенность «конкурентным поведением» Китая по отношению к территориальным водам Японии. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Le Figaro.

В ходе своего визита в Японию французский адмирал обратил внимание на то, что военно-морские силы Китая «очень быстро растут», а количество «плавучих морских платформ превысило те, которыми владеют США». «Постепенно морское равновесие, которое установилось после Второй мировой войны, начинает меняться… из-за давления со стороны Китая», — добавил Вандье.

Он также разъяснил позицию Франции по этому вопросу. «Францию заботит это в том, что касается свободы мореплавания… Китай ведет себя очень уверенно, очень конкурентно в территориальных водах», — пояснил военный.