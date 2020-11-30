Москва, , 19:14 — REGNUM Заявление специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о том, что строительство транспортного перехода с Сахалина на материк нецелесообразно с точки зрения экономики, вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Ещё при Сталине начинали строить туннель на Сахалин, тогда уже посчитали пользу этого перехода. Скажите, зачем соединили Великобританию с материком? Зачем строят дороги между городами? Развитие страны зависит от инфраструктуры, а у нас её нет», — написал Влад М.

Многие комментаторы пришли к выводу, что переправа на Сахалин жизненно необходима для развития региона, а также для его жителей. Тот факт, что на остров отсутствует сухопутная дорога, создаёт несправедливую ситуацию в сфере торговли, считают люди.

«Стоимость парома в одну сторону от 15 000! На авто через мост гораздо дешевле. Люди, сидящие на материке, возможно, не знают, что цены на всё в сахалинских магазинах умножаются на два из-за сложной транспортировки. Возможно, для грузоперевозок и нет рентабельности, а людям мост или дамба (разные есть проекты) были бы кстати», — поделилась мнением Юлия Л.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что в то время, когда Российская Федерация строила Крымский мост, у руководства России не возникало вопросов об экономической целесообразности проекта. Люди считают несправедливым то, что Сахалин, по мнению руководства страны, является менее важным регионом, нежели Крым.

«Лучше бы посчитали, сколько всем долгов прощают, сколько раздают, сколько воруют. Как это может так быть, что в Крым выгодно мост строить, а на Сахалин невыгодно? Это рабочие места, это связь с материком, это прирост населения. Не все же хотят в Крыму жить», — пишет пользователь «Л».

Тем не менее ряд пользователей согласились с мнением Иванова об отсутствии необходимости строить переправу на Сахалин. Граждане уверены, что пока не наступил момент, когда данный проект будет иметь достаточный смысл для Российской Федерации.

«Россия страна огромная! Просторов неосвоенных ещё бескрайнее множество. И да, было бы здорово вот так сесть и проехать её вдоль и поперёк в любом направлении без проблем. Чтобы инфраструктура везде и сервис на самых дальних окраинах… Анализ и оценка Иванова, кстати, и были проведены в рамках предложения президента, нацеленного на создание единой транспортной инфраструктуры по всей стране. Но язык цифр всегда убедительнее наших чувств и желаний. И если сегодняшние затраты на предполагаемый проект запредельно высоки и неокупаемы, значит, ещё не время», — считает Елена Ш.

Напомним, 30 ноября специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о том, что строительство транспортного перехода с Сахалина на материк нецелесообразно с точки зрения экономики.