Гаага, Нидерланды, , 16:50 — REGNUM В нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) обвинила Россия Германию, сказано в обнародованном 30 ноября на 25-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО заявлении делегации РФ.

Такие выводы российская сторона сделала в связи с ситуацией вокруг «отравления» блогера Алексея Навального. Берлин, отказавшись сотрудничать с Москвой по этому делу, тем самым нарушил обязательства по КЗХО.

Российская сторона подчеркнула, что не может иначе «квалифицировать нежелание Германии выполнять свои обязательства в соответствии с 7-й и 9-й статьями Конвенции о запрещении химоружия».

Согласно этим статьям, страны-участницы КЗХО «должны предоставлять друг другу правовую помощь и принимать все возможные меры для прояснения неясных вопросов путём обмена информацией и двусторонних консультаций».

Напомним, инцидент с Навальным, который в Берлине квалифицировали как отравление боевым отравляющим веществом, якобы осуществлённым российскими спецслужбами, произошёл 20 августа 2020 г.

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