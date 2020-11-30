Москва, , 16:43 — REGNUM Население стран Евросоюза серьёзно раздражено противоэпидемическими мерами, вводимыми правительствами их стран. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24».

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«Если оценить картину по всей Европе, по всем странам Евросоюза, то примерный градус недовольства присутствует практически везде», — заявил Чижов.

«А лозунги и предметы этих протестов разные. Где-то главным объектом гнева являются ограничения, введённые в связи с пандемией… ограничивающие бизнес-активность в отдельных секторах. В других — невозможность путешествовать как по странам, так и между ними. В-третьих, например, во Франции, основные протесты на сегодняшний день связаны с проектом закона, одна из статей которого запрещает снимать на видео лица полицейских», — пояснил он.

28 ноября в центре Лондона полиция задержала более 60 участников акции протеста против локдауна, которая была организована движением Save Our Rights UK. Полиция Лондона сообщает, что задерживала людей за целый ряд правонарушений, в том числе и за нарушение эпидемиологических норм.

В свою очередь, 29 ноября по Франции прокатились акции протеста против скандального закона о безопасности, согласно которому гражданам Франции запретят снимать на телефон или камеру лица полицейских.