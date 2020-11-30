Бишкек, 30 ноября 2020, 16:42 — REGNUM Судебная коллегия верховного суда Киргизии отменила приговор, ранее вынесенный бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, осужденному по делу о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Также суд отменил приговоры другим фигурантам этого уголовного дела — бывшей заведующей отделом аппарата президента Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя госслужбы исполнения наказаний Калыбеку Качкыналиеву и бывшему директору центра гематологии Абдухалиму Раимжанову.
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При этом судебный орган постановил направить уголовное дело о незаконно выпущенном на свободу «воре в законе» на новое рассмотрение в Первомайский районный суд столицы Киргизии.
ИА REGNUM напоминает, что ранее суд признал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в соучастии в незаконном досрочном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева и приговорил бывшего главу государства к 11 годам тюрьмы.
Других обвиняемых суд также признал виновными и приговорил Индиру Джолдубаеву — к 5 млн сомов (4,5 млн рублей) штрафа и Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. А Абдухалиму Раимжанову наказание не назначили в связи с истекшим сроком давности преступления.
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