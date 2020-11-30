Москва, , 19:10 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, в котором он призвал обращать внимание на проблемы с доходами населения по всей стране, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"У нас на оборонном заводе за государственную тайну выплачивали и не только, а сейчас все доплаты убрали. Получаем голую зарплату. Куда ещё урезать?» — задаётся вопросом пользователь Анастасия.

По мнению ряда граждан, заявление Путина совершенно не означает, что он призвал увеличить доходы населения. По их видению, ситуация в России такова, что гражданам с семьями становится всё тяжелее обеспечить своё благополучие.

«Проследить за доходами населения» — это не значит их увеличить! О чём можно говорить, если у президента доход в 17 тыс. рублей — означает средний класс? Одному на них не прожить, а если есть дети, то вообще нищета! Смешно просто», — возмущается Татьяна И.

Многие комментаторы предложили ввести мораторий на рост цен различных категорий товаров и услуг. Таким образом, считают люди, рост зарплат будет иметь смысл, иначе повышение стоимости нивелирует прибавку к доходам граждан.

«Не надо призывать к росту доходов. Надо для начала, хотя бы на время кризиса, ввести мораторий на рост цен коммунальных услуг, электроэнергии, основных продуктов питания и предметов потребления, жизненно необходимых лекарств, общественного транспорта. А так, при таком росте цен, никакой рост доходов не поможет», — считает Василий А.

Нашлись и те, кто призвал обратить внимание руководства страны на тех граждан, которые располагают огромными ресурсами в то время, как большинство жителей испытывает нехватку денег.

«Обратите внимание, что ещё можно взять в доход государства, где ещё можно добавить налогов и сборов. Гражданам РФ из списка Форбс денег на содержание вилл не хватает. Нефть ведь подешевела, а население — это новая нефть. Кудрин же говорит, надо слезать с нефтяной иглы», — пишет Игорь Н.

Напомним, 30 ноября президент России Владимир Путин призвал обращать внимание на проблемы с доходами населения по всей стране.