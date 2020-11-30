Каракас, , 16:36 — REGNUM Предстоящие 6 декабря выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы имеют все гарантии для того, чтобы граждане воспользовались своим избирательным правом. Об этом заявил кандидат в Национальную ассамблею Венесуэлы от оппозиционной партии «Решения для Венесуэлы» Клаудио Фермин.

«Я чувствую, что на выборах есть гарантии», — цитирует Фермина издание Prensa Latina.

По его словам, нынешний состав Национальной ассамблеи напоминает «клуб депутатов», в котором парламентарии собираются, чтобы поговорить между собой, и в течение последних пяти лет они не занимались законодательной деятельностью.

Фермин подчеркнул, что «венесуэльцы должны прийти к взаимопониманию»: «Нужно садиться и принимать законы, а это означает реагирование на нужды людей».