Москва, , 16:35 — REGNUM От должности заместителя руководителя Рособрнадзора освобождена Наталия Наумова. Подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Наумова освобождена от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работу».

Напомним, в сферу деятельности Наталии Наумова в Рособрнадзоре входили координация деятельности ведомства по вопросам бюджета и планирования, а также закупок товаров, услуг и работ.

Также чиновник занималась деятельностью по профилактике и противодействию коррупции, обеспечением информбезопасности, сопровождением и развитием информационных систем.

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