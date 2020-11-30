Москва, 30 ноября 2020, 16:35 — REGNUM Обнародована сумма затрат USRF на информационную войну с Россией
С 2018 года Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию выделил миллионы долларов на трансформацию российских законов и институтов, тренинги гражданских активистов и предпринимателей, а также на продвижение в России «американской экспертизы», сообщает телеграмм-канал «Комитета защиты национальных интересов».В ходе анализа грантовой активности зарубежных спонсоров выяснилось, что Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, признанный в 2015 г. нежелательной организацией, с 2018 г. реализует линейку таргетированных грантов для российских юристов, гражданских активистов, предпринимателей и представителей экспертного сообщества. В частности, гранты предполагаются в одном из блоков: «Верховенство закона», «Европейская платформа», «Образовательные обмены в юриспруденции», «Экономика и развитие предпринимательства», «Гражданское общество», — с целью продвижения американских ценностей и принципов американской демократии. Однако в действительности реальная цель данных грантов — вмешательство США во внутренние дела России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Деятельность «Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию» (USRF) была признана нежелательной на территории РФ еще в 2015 году. Президентом фонда является гражданин США, въезд которого на территорию РФ запрещён, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Решение Генпрокуратурой принято на основании собранных материалов о деятельности и структуре фонда USRF. Одним из отрицательных факторов деятельности организации является её американский руководитель.
Другим фактором явилась помощь USRF иностранным агентам на территории России. Данные НКО финансировались фондом для проведения политических процессов на территории РФ.
Читайте подробнее: USRF признан Генпрокуратурой РФ нежелательным
Напомним также, что в начале ноября 2020 года аккаунт Комитета защиты национальных интересов в Твиттере был заблокирован. Произошло это после публикации очередного расследования Комитета о том, что Европейская комиссия выделит 900 млн рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов.
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