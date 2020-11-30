Москва, , 16:35 — REGNUM Обнародована сумма затрат USRF на информационную войну с Россией

С 2018 года Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию выделил миллионы долларов на трансформацию российских законов и институтов, тренинги гражданских активистов и предпринимателей, а также на продвижение в России «американской экспертизы», сообщает телеграмм-канал «Комитета защиты национальных интересов».В ходе анализа грантовой активности зарубежных спонсоров выяснилось, что Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, признанный в 2015 г. нежелательной организацией, с 2018 г. реализует линейку таргетированных грантов для российских юристов, гражданских активистов, предпринимателей и представителей экспертного сообщества. В частности, гранты предполагаются в одном из блоков: «Верховенство закона», «Европейская платформа», «Образовательные обмены в юриспруденции», «Экономика и развитие предпринимательства», «Гражданское общество», — с целью продвижения американских ценностей и принципов американской демократии. Однако в действительности реальная цель данных грантов — вмешательство США во внутренние дела России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Деятельность «Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию» (USRF) была признана нежелательной на территории РФ еще в 2015 году. Президентом фонда является гражданин США, въезд которого на территорию РФ запрещён, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Решение Генпрокуратурой принято на основании собранных материалов о деятельности и структуре фонда USRF. Одним из отрицательных факторов деятельности организации является её американский руководитель.

«Президентом фонда является гражданин США, которому в связи с деятельностью, направленной против интересов Российской Федерации, закрыт въезд на территорию страны до 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Другим фактором явилась помощь USRF иностранным агентам на территории России. Данные НКО финансировались фондом для проведения политических процессов на территории РФ.

Читайте подробнее: USRF признан Генпрокуратурой РФ нежелательным

Напомним также, что в начале ноября 2020 года аккаунт Комитета защиты национальных интересов в Твиттере был заблокирован. Произошло это после публикации очередного расследования Комитета о том, что Европейская комиссия выделит 900 млн рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов.

Читайте подробнее: Твиттер заблокировал аккаунт «Комитета защиты национальных интересов»

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