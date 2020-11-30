Москва, 30 ноября 2020, 16:30 — REGNUM Российский корвет «Бойкий» в северо-восточной части Атлантического океана отработал применение крылатых ракет, сообщает 30 ноября пресс-служба Балтийского флота.
Экипаж корвета выполнил электронные пуски противокорабельных крылатых ракет комплекса «Уран».
»В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета «Бойкий» провел учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков», — указано в сообщении пресс-службы флота.
Далее экипаж проведет учения по противовоздушной обороне.
«Основная задача похода — обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности», — сообщает командование Балтфлота.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября российский корвет «Бойкий» завершил выполнение поставленных задач в проливе Ла-Манш и вышел в Атлантический океан.
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