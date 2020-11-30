Бишкек, , 16:29 — REGNUM Посол Киргизии в Великобритании Эдиль Байсалов на конституционном совещании выступил с предложением переименовать парламент Киргизии — Жогорку Кенеш (верховный совет) в Курултай (народный сход).

По его словам, «нынешнее название законодательного собрания республики, оставшееся еще с советских времен, уже 30 лет как устарело».

В качестве еще одного варианта для переименования киргизского парламента Байсалов предложил Улут Жыйыны (национальное собрание).

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Бывший активист «Тюльпановой революции» также выразил мнение, что нельзя сокращать ради экономии бюджетных денег количество депутатов со 120 до 35 человек, поскольку это «является покушением на народовластие».

«Говорить о том, чтобы урезать расходы парламента — это неправильно. Напротив, мы должны больше денег выделять депутатам», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам правительственных аналитиков, дефицит бюджета Киргизии по итогам 2020 года может составить 27,7 млрд сомов (25 млрд рублей). А в 2021 году — достигнуть 35,7 млрд сомов (32,1 млрд рублей).