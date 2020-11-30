Варшава, 30 ноября 2020, 16:24 — REGNUM Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью для TVP Info заявил, что «Варшава никогда не пойдет на условия ЕС по обязательному заселению мигрантов на своей территории».

Флаг Польши
Флаг Польши

»Польша, конечно, никогда не пойдет на какой-либо обязательный механизм переселения мигрантов с юга, заставляющий их приезжать в Польшу. Тем более, в ситуации, когда ни они этого не хотят, ни мы к этому не готовы», — заявил Пшидач.

«Мы, находясь на восточном фланге Евросоюза, выполняем взятые на себя обязательства по охране восточных границ ЕС. По этому поводу никто никогда не предъявлял нам претензий: восточная граница ЕС под жесткой охраной. Мы проверяем всех, кто оказывается в Евросоюзе. В то же время мы принимаем много мигрантов с востока, которые приезжают сюда не только из-за туристов, но и из-за политической нестабильности в их странах», — подчеркнул замминистра, указывая на граждан Белоруссии и Украины.

Напомним, ранее Греция, Италия, Испания и Мальта раскритиковали новые правила принятия мигрантов в ЕС. Странам южной Европы не нравится «дисбаланс», который они в них видят — в их странах оседает гораздо больше приезжих, чем в странах Северной и Восточной Европы. По их мнению, необходимо вернуться к «принудительному переселению» мигрантов и беженцев во все страны ЕС.