Варшава, , 16:24 — REGNUM Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью для TVP Info заявил, что «Варшава никогда не пойдет на условия ЕС по обязательному заселению мигрантов на своей территории».

Флаг Польши

»Польша, конечно, никогда не пойдет на какой-либо обязательный механизм переселения мигрантов с юга, заставляющий их приезжать в Польшу. Тем более, в ситуации, когда ни они этого не хотят, ни мы к этому не готовы», — заявил Пшидач.

«Мы, находясь на восточном фланге Евросоюза, выполняем взятые на себя обязательства по охране восточных границ ЕС. По этому поводу никто никогда не предъявлял нам претензий: восточная граница ЕС под жесткой охраной. Мы проверяем всех, кто оказывается в Евросоюзе. В то же время мы принимаем много мигрантов с востока, которые приезжают сюда не только из-за туристов, но и из-за политической нестабильности в их странах», — подчеркнул замминистра, указывая на граждан Белоруссии и Украины.

Напомним, ранее Греция, Италия, Испания и Мальта раскритиковали новые правила принятия мигрантов в ЕС. Странам южной Европы не нравится «дисбаланс», который они в них видят — в их странах оседает гораздо больше приезжих, чем в странах Северной и Восточной Европы. По их мнению, необходимо вернуться к «принудительному переселению» мигрантов и беженцев во все страны ЕС.