Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM 30-летнего жителя Екатеринбурга Максима Шибанова признали виновным в причинении лёгкого вреда журналисту Максиму Румянцеву. Приговор вынес Верх-Исетский районный суд.

В апреле 2020 года на массовой акции по защите сквера у Драмтеатра между мужчинами возникла стычка. Румянцев назвал Шибанова «девочкой», тот в ответ ударил корреспондента.

Журналист подал иск в суд. На суде было выявлено, что вред здоровью нанесён не средний, а лёгкий. Шибанов не признал вину, договориться сторонам не удалось. Виновный планирует подать апелляцию.

Совокупно с Шибанова взыщут 87 500 рублей (35 тысяч — штраф в пользу государства, 30 тысяч — Румянцеву в счёт морального вреда, оставшиеся средства — выплата расходов на адвоката журналиста).

Как сообщало ИА REGNUM, драка произошла в ходе протеста против строительства храма Святой Екатерины. После народных возмущений было принято решение не возводить объект в сквере у Драмтеатра.