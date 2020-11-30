Варшава, , 16:20 — REGNUM Правительство Португалии поддержало аргументы Польши и Венгрии во время закрытого заседания Совета ЕС не привязывать европейский бюджет к верховенству закона. Об этом сообщает Onet.pl.

«Португалия сыграла на нашей стороне в этой идеологической войне», — заявил в интервью бывший глава польского министерства иностранных дел Польши, а сегодня член Европарламента Витольд Ващиковский, присутствовавший на заседании.

«Португальцы опасаются, что спор о верховенстве закона затруднит принятие бюджета, в том числе и фонда реконструкции, а Лиссабон остро нуждается в европейских деньгах. Но местное левое правительство также обеспокоено новым механизмом выплат этих денег, который предусматривает зависимость выплат от контроля европейских структур в сфере верховенства закона», — заключил Ващиковский.

Напомним, в октябре заместитель председателя Европарламента Катарина Барли обвинила Польшу и Венгрию в «несоблюдении принципа верховенства права во внутренней политике» и предложила устроить за это им «финансовый голод».

Данный принцип был закреплен в проекте европейского бюджета на 2021−2027 годы. В нем оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.