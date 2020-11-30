Москва, , 16:19 — REGNUM Заместителем министра энергетики России назначен Павел Сниккарс. Распоряжение, подписанное премьер-министр страны Михаилом Мишустиным, опубликовано 30 ноября на портале нормативных правовых актов.

«Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики РФ», — сообщается в распоряжении.

До сих пор являвшийся заместителем министра энергетики Юрий Маневич освобождается от должности по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестановки в правительстве РФ произошли в начале месяца. Министр энергетики России Александр Новак был назначен вице-премьером, а на его место назначили Николая Шульгинова.

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