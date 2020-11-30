Москва, , 16:18 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) приветствовал намерение МВД разрешить сотрудникам полиции участвовать в управлении некоммерческими организациями (НКО), передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

МВД подготовило приказ, которым полицейским разрешается участвовать в управлении НКО, в частности, ассоциациями, союзами, общественными движениями и организациями наподобие спортивных федераций.

«Авторитет сотрудников МВД позволит повысить роль некоммерческих организаций, например, профессиональных некоммерческих организаций, организаций, осуществляющих специальные программы для формирования психологической устойчивости, ассоциаций ветеранов внутренних дел», — отметил Гаврилов.

По его мнению, «важным аспектом развития правозащитной деятельности и добровольчества является участие сотрудников МВД в правозащитных, волонтерских и религиозных организациях, поскольку они подготовлены государством как высокопрофессиональные юристы, разбирающиеся, в частности, в работе механизма защиты прав человека».