Москва, , 16:12 — REGNUM Из-за пандемии строить планы о проведении съезда «Справедливой России» преждевременно, но съезд пройдет в два этапа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают. Пока же половина из того, что пишется на этот счет, это, что называется — ткнули пальцем в небо», — отреагировал он на публикации ряда СМИ.

Миронов считает, что «Справедливая Россия» может обойтись и без альянса с малыми партиями.

«Если же лидеров малых левых партий заботят не личные амбиции, а возможность влиять на социальную политику государства, то им нужно не растаскивать голоса избирателей в угоду «Единой Россией». Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости». — подчеркнул он.

Миронов уверен, что сейчас ни одна партия не готова назвать дату проведения съезда на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас наши планы зависят не столько от политических задач, сколько от эпидемиологической обстановки. Не исключаю, что первую часть съезда, на котором будет обсуждаться предвыборная программа, мы проведём в конце зимы — начале весны. Но это пока очень предварительные надежды», — предупредил он.

Вторая часть съезда, на которой будут выдвигаться кандидаты, пройдет в обозначенные законодательством сроки, то есть не ранее начала июня, добавил Миронов.

Администрация президента инициирует объединение «Справедливой России» и малых партий — в частности «Родины» и партии «За правду», сообщили «Ведомости».