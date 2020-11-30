Киев, 30 ноября 2020, 16:25 — REGNUM Решение о введении жёсткого карантина на Украине должны объявить 4 декабря. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 30 ноября во время брифинга.
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Он рассказал, что власти сначала изучат результаты «карантина выходного дня».
Корниенко отметил, что с 25 декабря по 10 января на Украине регулярно происходит своеобразный «карантин» — время, когда люди меньше работают и проводят время с близкими.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что победил COVID-19 и вернулся в парламент.
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