Киев, , 16:25 — REGNUM Решение о введении жёсткого карантина на Украине должны объявить 4 декабря. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 30 ноября во время брифинга.

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Он рассказал, что власти сначала изучат результаты «карантина выходного дня».

«Есть опыт карантина выходного дня, он тоже, пока неизвестно какие, но какие-то результаты принесёт. Пока сложно по двум неделям делать выводы», — сказал депутат.

Корниенко отметил, что с 25 декабря по 10 января на Украине регулярно происходит своеобразный «карантин» — время, когда люди меньше работают и проводят время с близкими.

«В пятницу надо какие-то материалы уже показать… чтобы люди начали понимать, как это будет. Особенно если мы говорим о датах, которые ближе, чем 25 декабря. Ожидаем от правительства на этой неделе какую-то конкретную информацию», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что победил COVID-19 и вернулся в парламент.

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