Брюссель, , 16:09 — REGNUM Переговоры глав МИД стран НАТО, касающиеся в том числе действий России, состоятся 1−2 декабря в видеоформате, сообщил 30 ноября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Говоря о «расширении военной активности России», генсек НАТО заявил о модернизации российского ядерного арсенала, о развёртывании «новых сил от Крайнего Севера до Ливии и Сирии».

Столтенберг «Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии».

По словам генсека западного военного блока, главы МИД собираются на заседании в первых числах декабря обсуждать ситуацию с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе после подписания соглашения о примирении находятся российские миротворческие силы.

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