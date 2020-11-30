Киев, , 16:11 — REGNUM Венецианская комиссия намерена принять официальное решение в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно конституционного кризиса в стране на заседании 11 декабря.

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Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии комиссии, опубликованной сегодня, 30 ноября.

Отметим, что согласно расписанию, на «украинский вопрос» комиссия выделяет целых полчаса — обсуждение пройдет с 11:30 по 12:00 по местному времени.

Согласно источнику, комиссии предлагается одобрить срочное совместное заключение о законодательной ситуации на Украине в отношении механизмов противодействия коррупции после решения конституционного суда страны, а также срочное заключение по реформе самого конституционного суда Украины.

Кроме того отмечается, что комиссии предлагается провести «обмен мнениями» с представителями Украины о будущих реформах судебной ветви власти.

ИА REGNUM напоминает, что конституционный кризис на Украине начался еще в конце октября, когда конституционный суд принял решение, отменяющее часть антикоррупционной реформы. Кроме того, как стало известно, КСУ готов озвучить еще несколько решений по резонансным вопросам — в частности, по земельной реформе. В ответ президент Зеленский заявил о готовности распустить нынешний состав суда через решение Верховной рады, хотя формально таких полномочий ни у президента, ни у парламента нет. После ряда критических заявлений президент Украины официально попросил Венецианскую комиссию найти пути выхода из нынешнего кризиса. В настоящий момент работа КСУ блокирована — часть судей заразились коронавирусом, а часть отказываются работать по политическим соображениям.