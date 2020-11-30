Красноярск, , 16:07 — REGNUM Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко («Справедливая Россия») раскритиковалповторное закрытие лицея № 11 на Вавилова. Он напомнил, что в 2018 году перед Универсиадой в учебном учреждении уже ремонтировали фасады.

«Дело было накануне Универсиады, и «покраска губ» оказалась важнее укрепления фундаментов, — цитирует депутата Ns24.ru. — Любой нормальный хозяин знает и понимает, что сначала надо фундамент укрепить, а потом фасады красить, но у чиновников своя логика. Показуха — это наше всё. Вдруг большой чиновник или гость Универсиады мимо будет ехать и увидит некрасивый фасад, то случится катастрофа. Но Универсиада прошла, а нерешённые проблемы остались».

В управлении образования города заявили, что школу закрывают на капитальный ремонт после проведения специальной комиссии. В здании, которому 85 лет, есть проблемы с межэтажным перекрытием, кирпичной кладкой и фундаментом.

Учеников в ближайшие дни распределят по другим учебным заведениям.