Джакарта, , 16:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство прорабатывает стратегии для поддержки благополучия учителей во время пандемии, сообщает Kompas.

«Правительство полностью осознает трудности, с которыми сталкиваются учителя в эпоху пандемии», — заявил Джоко Видодо.

По данным источника, прямая денежная помощь в размере 600 000 индонезийских рупий ($42) будет предоставляться 3 раза в месяц. Общая сумма помощи достигнет 1,8 млн индонезийских рупий ($127) на каждого учителя.

Глава государства заявил, что помощь получили учителя и почетные работники образования.

Как сообщало ИА REGNUM, консорциум междисциплинарных наук Великобритании и Индонезии получил грант в размере 200 тысяч фунтов стерлингов ($266 тысяч) от правительства Великобритании на развитие науки.

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