Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Сотрудники полиции в Тбилиси не позволили протестующими установить палатку возле здания парламента Грузии. Об этом 30 ноября сообщает агентство «Новости-Грузия».

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По данным журналистов, акцию проводили участники движения «За Грузию». Они выступили против новых карантинных ограничений, введенных правительством страны с 28 ноября. Кроме того, активисты заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы», и потребовали перевыборов.

Полиция не мешала активистам протестовать, пока они не попытались установить палатку. Участники акции заявили, что будут протестовать также в день первого дня заседания парламента страны, которое должно пройти до 20 декабря.

Стоит отметить, что в этот день также проходят акции протеста в двух других городах Грузии. В Батуми протестующие также требуют проведения внеочередных парламентских выборов. В Рустами предприниматели с вещевого рынка перекрыли дорогу, выступая против временного запрета уличной торговли в рамках борьбы с пандемией.

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