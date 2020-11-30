Подгорица, , 22:38 — REGNUM Представители министерства иностранных дел Черногории 30 ноября заявили, что не отменят своего решения выслать посла Сербии Владимира Божовича из страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

В министерстве также отметили, что, как и еврокомиссар Оливер Вархели, они приветствуют решение правительства Сербии не объявлять посла Черногории в Сербии персоной нон грата, потому что для этого «не было никаких причин».

«Посол Милошевич представляет свою страну, уважая Сербию, не вмешиваясь в ее внутренние дела, сдержанно относиться к принимающей стране, даже когда Черногорию грубо оскорбляли и унижали различные лица в Сербии, оскверняли черногорские символы государственности, на что реагировало и международное сообщество», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Черногории.

Представители МИД Черногории считают, что посол Сербии в Черногории постоянно вмешивался во внутренние дела страны, в которой он проходил дипломатическую службу, навязывая «своё толкование истории, ставящее под сомнение ее независимость и самостоятельность».

Напомним, посол Сербии в Черногории Владимир Божович был объявлен персоной нон грата 28 ноября, и от него потребовали покинуть Черногорию. Министерство иностранных дел Сербии в свою очередь отказала черногорскому послу в дальнейшем прибывания в Белграде, хотя вскоре отменило своё решение.