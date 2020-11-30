Париж, , 17:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителями правительства, чтобы обсудить поправки в закон о глобальной безопасности, против которого жители страны протестовали 28−29 ноября.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 30 ноября, президент Франции пригласил в свою резиденцию в Елисейском дворце премьер-министра Жана Кастекса, министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти и министра культуры Розлин Башло, чтобы найти выход из политического кризиса, сложившегося вокруг закона о глобальной безопасности.

Журналисты уточняют, что результаты встречи пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».