Киев, , 15:48 — REGNUM Преступное бездействие правительства Украины ведет экономику страны к катастрофе, заявил на брифинге 30 ноября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик констатировал тот факт, что падение промышленного производства в стране продолжается — общее снижение промышленного производства за январь — октябрь 2020 года составило 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Отраслевые показатели максимального снижения объемов производства за 10 месяцев 2020 года следующие (в процентах к аналогичному периоду прошлого года): добыча каменного угля — 15,9%; легкая промышленность — 9,8%; деревообработка — 7,5%; производство резины и пластмассы — 4,0%; металлургия — 11,7%; машиностроение — 20,4%.

Депутат указал и на то, что практически все отрасли украинской промышленности уже снизили, и продолжают снижать далее объемы производства.

«Стабильным было производство химической продукции, даже шло с некоторым приростом, но в октябре 2020-го рухнуло и оно, причем сразу на 10,1%. Относительно стабильным в Украине остается только фармацевтическое производство, нарастившее в октябре 2020 года объемы на 10,6% по сравнению с сентябрем 2019-го», — отметил политик.

Кроме того, обратил внимание Медведчук, отдельные направления украинского машиностроения в 2020 году рухнули настолько, что впору говорить о системных проблемах их возрождения. Например, производство компьютеров и электронной продукции на Украине сократилось на 44,6%, а украинский автопром снизил производство на 22,3%.

«Реакции украинского правительства на столь значимый провал промышленного производства в стране нет. Продолжение такого преступного бездействия Кабмина ведет экономику страны к катастрофе. Причем если по ряду экономических направлений восстановление еще возможно, то по большей части промышленного производства шансов нет. Потеря кадров, технологий, оборудования невосполнима в условиях слабой отечественной экономики», — резюмировал лидер ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук неоднократно заявлял о том, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

Кроме того, он обращал внимание, что последние годы власть практически не уделяла внимания развитию сельского хозяйства на Украине.

«Были резко сокращены бюджетные расходы на стимулирование покупки продукции отечественного сельхозмашиностроения, практически заморожены работы по мелиорации и рекультивации земель. Львиная доля финансовой помощи направлялась на поддержку не фермеров и приусадебных хозяйств, а крупнейших латифундий, возникших на основе аренды сельхозземель за нередко крайне низкую оплату их формальным владельцам — селянам», — сообщил лидер оппозиции.