Москва, , 15:49 — REGNUM Минэкономразвития России, Минфин, ВЭБ. РФ и другие ведомства приступили к подготовке дорожных карт по реформированию институтов развития. Для этого создана рабочая группа, говорится в опубликованном 30 ноября сообщении министерства.

Дорожные карты нужно представить правительству к 4 декабря. Руководит рабочей группой замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Рабочая группа рассмотрит, как уточнили в министерстве, корпоративные вопросы, определит порядок и способ передачи институтов. Её участники обсудят возможную корректировку законодательной и нормативно-правовой базы, документов стратегического планирования.

Ещё одно направление работы — предложения о порядке доведения до институтов развития бюджетных средств. Под ними подразумеваются и средства на нацпроекты. Первое заседание запланировано в ближайшие дни.

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