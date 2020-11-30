Париж, , 15:46 — REGNUM Глава французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в «неспособности контролировать ситуацию» во время протестов, которые прошли в стране 28−29 ноября.

Марин Ле Пен ИА REGNUM

В своем интервью на телеканале France 2 в понедельник, 30 ноября, лидер «Национального объединения» заявила, что правительство «потеряло контроль» над протестами против принятия закона о глобальной безопасности, что, по ее мнению, является свидетельством «потворства» манифестантам.

«Кажется, будто у нас происходят нескончаемые беспорядки. Мы сталкиваемся с систематическим уличным насилием», — заявила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Франции Париже участники акции протеста против принятия закона о глобальной безопасности начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.

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