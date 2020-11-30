Москва, , 15:52 — REGNUM Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, в котором она вновь потребовала от Российской Федерации вывести свои миротворческие силы с территории Приднестровья, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Заграничная карьера. В 2009 году Майя Санду поступила в институт государственного управления имени Джона Кеннеди в Гарварде, где провела год. Дорогое обучение она смогла покрыть самостоятельно, за счёт сбережений, нескольких кредитов и полученной стипендии. Окончив два семестра в Гарварде, Санду получила место исполнительного директора во Всемирном банке в Вашингтоне», — пишет Костя К.

Часть пользователей оказалась согласна с требованием Санду. По их видению, данный политик поступает логично и просто стремиться восстановить управление над всей территорией своего государства.

«Правильно, перед вхождением в европейскую орбиту (ЕС, НАТО), а именно за это проголосовало большинство граждан Молдовы на недавних выборах, необходимо полностью восстановить суверенитет на собственной территории! Страна должна жить в едином правовом поле и все провинции должны подчиняться единому центру — Кишиневу! Никто не преуменьшает роль российских миротворцев в наведении порядка в 93, но страна должна двигаться вперед!», — поделился мнением Артём П.

Другие решили придерживаться иной точки зрения. Пользователи считают, что Приднестровье ведёт свою самостоятельную политику и не может подчиняться требованиям Молдавии. Более того, отмечают они, в данном регионе проживает множество граждан РФ, защита которых находится в приоритете у руководства России.

«В Приднестровье проживает 220 тысяч российских граждан, чья безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии. Численность российских миротворцев в регионе составляет 400 военнослужащих. Общая численность армии Приднестровья составляет 15 тысяч человек. В случае начала боевых действий численность может быть быстро увеличена до 80 тысяч человек», — отмечает пользователь Догор.

Ряд комментаторов выступила с призывом к властям Российской Федерации для того, чтобы уже наконец-то признать независимость Приднестровья. Они уверены, что в регионе необходимо провести референдум, где одним из пунктов должно быть вхождение в состав России.

«Пришла пора признавать независимость Приднестровья и, если жители этой территории пожелают этого на референдуме, присоединить её к России. В текущей ситуации России необходимо начинать проявлять разумную жёсткость в защите своих интересов. Иначе, идущие и скоро начинающиеся процессы поставят под угрозу безопасность и существование нашей страны», — считает Юрий П.

Напомним, 30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду выступила с заявлением, в котором она вновь потребовала от Российской Федерации вывести свои миротворческие силы с территории Приднестровья.