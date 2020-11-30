Махачкала, , 15:37 — REGNUM Глава Магарамкентского района Дагестана Фарид Ахмедов переизбран на третий срок. Его кандидатуру районные депутаты в ходе голосования поддержали единогласно, сообщили 30 ноября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фариду Ахмедову 44 года, впервые главой Магарамкентского района он был избран в октябре 2010 года. Перед этим в разные годы он был судебным приставом-исполнителем, работал в коллегии адвокатов. Классный чин — юрист I класса.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Дагестане также был переизбран глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов. Он руководит муниципальным образованием в составе города с апреля 2014 года.