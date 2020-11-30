Минск, , 15:33 — REGNUM В Минске проходит очередная несанкционированная акций протеста «Марш пенсионеров», сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Нескольких сотен человек собрались на площади Независимости и выдвинулись по пешеходной части проспекта.

Проходя мимо гостиницы «Минск», протестующие свернули на улицу Володарского, поскольку силовики перекрыли движение по пешеходной части проспекта.

Напомним, по субботам в Минске проходят «женские марши», а по понедельникам — «марши пенсионеров». Протестные манифестации проходят в Белоруссии третий месяц.

Противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового террора силовиков и освобождения политзаключённых.

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