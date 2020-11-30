Канберра, , 15:31 — REGNUM Власти Австралии потребовали от Китая извиниться за публикацию официальным представителем МИД КНР несоответствующего действительности изображения, сообщает 30 ноября Reuters.

Об этом заявил премьер-министр островного государства Скотт Моррисон, созвавший для этого пресс-конференции.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter, на котором военнослужащих армии Австралии угрожает перерезать горло ребенку.

«Это совершенно возмутительно и не может быть оправдано ничем», — отметил Моррисон.

«Китайскому правительству должно быть крайне стыдно за этот пост. Он показывает их в глазах мира в негативном свете», — добавил он.

Премьер-министр Австралии подчеркнул, что Канберра уже потребовала от руководства социальной сети удалить оскорбительное сообщение.

Со своей стороны, коллега Чжао Лицзяна Хуа Чуньин указала на то, что «именно правительству Австралии должно быть стыдно за то, что их солдаты убивают ни в чем не повинных афганских мирных жителей».

Напомним, в результате расследования, проведенного в Австралии, выяснилось, что во время войны в Афганистане в 2009—2013 годах солдаты и сержанты элитного подразделения австралийского спецназа SAS без достаточных оснований убили 39 человек.