Бишкек, 30 ноября 2020, 15:31 — REGNUM Верховный суд Узбекистана отменил приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, 30 ноября сообщает агентство 24.kg.
Дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека. Адвокат Атамбаева пояснил, что защита экс-президента просила отменить приговор и вернуть дело в суд первой инстанции.
Государственный обвинитель, в свою очередь, требовал ужесточить приговор другим участникам дела: бывший сотруднице аппарата президента Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и академику Абдухалиму Раимжанову.
Напомним, 23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к одиннадцати годам лишения свободы, Индиру Джолдубаеву к выплате штрафа в 5 млн сомов ($59 тыс.), Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. Раимжанов также признан виновным, но ему не назначили наказание в связи с истечением срока давности.