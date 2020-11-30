Москва, , 15:30 — REGNUM На территории Евразии будет создано большое партнёрство и пространство совместного развития и безопасности. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он рассказал о работе, которую проводят Россия, её партнёры по Евразийскому экономическому союзу и Китай по реализации проекта «Один пояс — один путь».

«Вместе, при участии стран Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других региональных объединений мы сможем построить большое евразийское партнёрство, пространство совместного развития и безопасности», — сказал Мишустин.