Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Новая акция протеста против итогов голосования на парламентских выборах пройдет в Тбилиси в день первого заседания парламента Грузии, но она будет из-за пандемии «символической». Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 30 ноября сообщил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

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Как рассказал политик, акция, скорее всего, пройдет в древнейшем районе грузинской столицы — Метехи. Там будет подписана декларация объединенной оппозиции. В ней будут изложены следующие требования: провести досрочные выборы, освободить «политических заключенных» и поменять администрацию ЦИК Грузии.

«Это заявление подпишут все стороны, которые согласны. Соответственно, нет ограничений ни для каких партий», — сказал Угулава.

Он добавил, что в ходе акции будут подписаны еще два документа. В одном из них лидеры оппозиционных партий подпишутся под заявлением, что их партии не будут входить в парламент. В другом — 60 представителей оппозиции, которые в ходе выборов получили право на вхождение в парламент, заявят, что отказываются от своих депутатских мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что им хватит 90 депутатов для кворума, поэтому в ходе первого заседания нового парламента они проголосуют за наделение всех, кто имеет на это право, депутатскими полномочиями. Таким образом, формально все 60 депутатов от оппозиции будут членами парламента.

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