Минск, , 15:32 — REGNUM Создание финансового института, который не зависел бы от решений западных структур, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могло бы содействовать в вопросе обеспечения финансовой и экономической безопасности стран членов ШОС, а также их партнеров. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время онлайн-заседания Совета глав правительств ШОС, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Головченко, белорусская сторона считает очень востребованным в нынешних условиях создание полноценного финансового института, «не зависящего от решений и действий западных структур».

Также он отметил, что в Минске считают, что главными направлениями деятельности такого института, могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, и предоставление стабилизационных займов, включая на поддержку программ развития.

«Эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии Межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии COVID-19 для экономик стран — членов ШОС. С учетом значительного опыта в финансовой и банковской сферах Межбанковское объединение ШОС могло бы разработать и внести проект концепции создания данной финансовой организации», — добавил премьер-министр Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о тарифах на услуги по транспортировке газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно решить в скорейшем времени.