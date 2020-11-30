Ставрополь, , 15:14 — REGNUM Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов выздоровел после заражения новой коронавирусной инфекцией и приступил к работе. Об этом мэр сообщил 30 ноября на своей странице в Instagram.

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"Понедельник. Вышел на работу. Провел планерку с заместителями главы администрации, начальниками управлений и отделов», — написал глава Пятигорска.

Напомним, о своем заболевании Ворошилов сообщил 12 ноября. Мэр отмечал, что находится дома на самоизоляции и «по мере возможности» будет работать в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье коронавирус также был выявлен у главы Невинномысска Михаила Миненкова и мэра Кисловодска Александра Курбатова. Всего в крае к настоящему времени зарегистрировано более 27,7 тыс. случаев заражения. Выздоровели в регионе почти 24,6 тыс. человек с COVID-19, 551 пациент с подтвержденным диагнозом скончался.

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