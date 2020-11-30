Минск, , 15:13 — REGNUM Заседание Евразийского межправительственного совета пройдёт 4 декабря в формате видеоконференции, сообщила 30 ноября помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

«Четвёртого декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств, но не в очном формате, как планировалось ранее, а в режиме видео-конференц-связи», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится 4 декабря в Москве.

В рамках конгресса запланированы обсуждения преимуществ экономик стран ЕАЭС, перспектив экономической интеграции, цифровой трансформации и других вопросов.