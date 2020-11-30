Кишинёв, , 15:06 — REGNUM Церемония инаугурации избранного президента Молдавии, главы проевропейской молдавской партии «Действие и солидарность» Майи Санду состоится 24 декабря. Она заявила об этом 30 ноября на пресс-конференции.

«Церемония инаугурации пройдет 24 декабря в здании Дворца республики», — сказала избранный молдавский президент.

Также она добавила, что из-за связанных с пандемией коронавирусной инфекции мер безопасности число участников данной церемонии будет ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный молдавский президент Майя Санду заявила, что получение Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должно быть проверено на законность.