Киев, , 15:05 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Украины выступают против выполнения требований Международного валютного фонда (МВФ), поставленных перед страной. Об этом сказано в отчёте Центра «Социальный мониторинг», опубликованном на сайте организации.

Выполнение обязательства по введению на Украине рыночных цен на газ поддерживает всего 14,2% опрошенных, более 74% не поддерживают данное требование.

Сокращение количества украинских школ и учителей поддерживает 9,2% опрошенных, не поддерживает — 82,5%.

Против продолжения реформы здравоохранения, которая также фигурирует на переговорах с МВФ, выступает 71,4% респондентов.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября, всего было опрошено 3020 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи опубликовали рейтинг украинских партий — в случае выборов в Верховную раду попадает четыре из них.

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